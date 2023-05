Novos ataques aéreos israelenses deixam um morto em Gaza

Uma pessoa morreu nesta quarta-feira (10) em um bombardeio israelense contra a Faixa de Gaza, segundo o ministério da Saúde palestino.



O exército israelense indicou em um comunicado que estava bombardeando "infraestruturas de lançamento de foguetes da organização terrorista Jihad Islâmica na Faixa de Gaza".



Acrescentou que também disparou contra pessoas "que se dirigiam a um ponto de lançamento de foguetes na cidade de Jan Yunis", no sul de Gaza.



Um jornalista da AFP observou bombardeios no norte de Gaza e fumaça subindo sobre o enclave densamente povoado.



No dia anterior, Israel realizou uma série de bombardeios contra a Faixa de Gaza, nos quais três militantes da Jihad Islâmica e 12 civis, incluindo quatro crianças, morreram.



Esses ataques aumentam o medo de represálias de grupos armados palestinos, incluindo a Jihad Islâmica, presente em Gaza, mas também no norte da Cisjordânia.