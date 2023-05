Naufrágio na Nigéria mata 15 crianças e deixa 25 desaparecidos

Quinze crianças morreram afogadas e 25 estão desaparecidas após o naufrágio na terça-feira (9) da embarcação em que viajavam em um rio no estado de Sokoto, noroeste da Nigéria, informou uma autoridade local nesta quarta-feira.



As crianças, do vilarejo de Dundeji, pretendiam buscar lenha do outro lado do rio Shagari quando a embarcação superlotada virou, afirmou Aliyu Abubakar, administrador do distrito.



"Quinze corpos, 13 meninas e dois meninos, foram encontrados pelas equipes de resgate locais e sepultados no vilarejo", declarou à AFP Abubakar, que supervisionou a operação de resgate.



Os mergulhadores trabalham para encontrar os corpos das 25 crianças desaparecidos, informou o funcionário do distrito de Shagari.



"Eles nos disseram que havia 40 crianças a bordo, então 25 ainda estão desaparecidas", acrescentou Abubakar.



As crianças estão acostumadas a atravessar o rio todas as manhãs para buscar lenha e revender o material no vilarejo e nas comunidades vizinhas para contribuir com o pequena renda de suas famílias, explicou.



O estado de Sokoto é uma região rural remota do noroeste da Nigéria e uma das mais pobres.



Os acidentes com barcos são frequentes na Nigéria, provocados pela superlotação, excesso de velocidade, falta de manutenção ou violação das normas de navegação.