Mundo está em dívida com jornalistas mortos na Ucrânia (EUA)

"O mundo tem uma dívida com Arman" Soldin, jornalista da AFP morto nesta terça-feira (09) na Ucrânia, e com "os outros 10 repórteres e trabalhadores da mídia que perderam a vida" cobrindo o conflito, disse a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.



"Nossos pensamentos estão com a família de Arman Soldin, que perdeu a vida hoje na linha de frente da guerra na Ucrânia, e com seus colegas da AFP", acrescentou a porta-voz. "O jornalismo é fundamental para uma sociedade livre."



O secretário de Estado americano, Antony Blinken, lamentou a morte do jornalista. "Ficamos arrasados ao tomarmos conhecimento da morte do jornalista de vídeo da AFP no leste da Ucrânia", disse no Freedom House, centro de pesquisas em Washington.



"Nossos pensamentos estão com sua família e seus amigos, e com toda a família AFP", acrescentou Blinken, ao lembrar que "muitos jornalistas trabalham para expor e informar a verdade em condições extremamente perigosas".