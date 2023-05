Arábia Saudita e Síria anunciam retorno de representações diplomáticas

A Arábia Saudita e a Síria anunciaram, nesta terça-feira (9), o retorno de suas respectivas representações diplomáticas, após 11 anos de ruptura entre Riad e o regime de Damasco, isolado devido à guerra civil na Síria.



"A Arábia Saudita decidiu retomar o trabalho de sua missão diplomática na Síria", informou o Ministério das Relações Exteriores de Riad, em comunicado divulgado pela agência oficial de notícias SPA.



Pouco tempo depois, Damasco emitiu um anúncio semelhante: "A República Árabe da Síria decidiu retomar as atividades de sua missão diplomática na Arábia Saudita", publicou a agência estatal Sana, citando uma fonte do Ministério das Relações Exteriores.



A reaproximação acontece dois dias após o retorno da Síria à Liga Árabe, anunciado no Cairo.