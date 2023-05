O presidente americano, Joe Biden, disse, nesta terça-feira (9), que a situação migratória nos Estados Unidos será "caótica por um tempo", depois que expirarem as restrições da era da covid-19 no fim desta semana.



"Ainda está por ver. Será caótico por um tempo", respondeu Biden a jornalistas quando perguntado se Washington estaria preparada para um aumento do fluxo de pessoas que entram do México quando expirarem as normas conhecidas como "Título 42" na noite de quinta-feira.