O presidente Joe Biden disse, nesta terça-feira (9), que um default dos Estados Unidos sobre a dívida "não é uma opção", depois de se reunir com líderes do Congresso na Casa Branca para tentar aumentar o limite do endividamento do país.



Democratas e republicanos não conseguem chegar a um acordo sobre o aumento do teto da dívida dos Estados Unidos, que é indispensável para que o país honre com seus pagamentos, evite um default, pague os salários de funcionários públicos, as pensões e seus fornecedores.