Rita Lee, ícone do rock brasileiro, morre aos 75 anos

Rita Lee, ícone do rock brasileiro e compositora de músicas que se tornaram símbolos feministas, morreu em São Paulo, aos 75 anos, informou sua família nesta terça-feira (9).



A artista, que foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021, morreu "em sua residência em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou", diz a nota publicada em sua conta do Instagram.



Seu velório será "aberto ao público" na quarta-feira (10) no Planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo, acrescentou a família. Seus parentes também agradeceram o "carinho" das pessoas em um "momento de profunda tristeza".



"De acordo com as vontades de Rita, seu corpo será cremado", acrescentaram.



Nascida em São Paulo em 31 de dezembro de 1947, Rita Lee conquistou o Brasil com o trio de rock psicodélico Os Mutantes, no auge da "Tropicália" - um movimento libertário que revolucionou a música brasileira durante a Ditadura Militar (1964-1985).



A partir de 1972, continuou sua carreira com a banda Tutti Frutti e, posteriormente, seguiu carreira solo.



- "Inspirou gerações" -



Pouco depois do anúncio, as redes sociais foram tomadas de homenagens à artista.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva a definiu como "um dos maiores e mais brilhantes nomes da música brasileira".



"Julgava inapropriado o título de rainha do rock, mas o apelido faz jus à sua trajetória. Rita ajudou a transformar a música brasileira com sua criatividade e ousadia. Não poupava nada nem ninguém com o seu humor e eloquência. Enfrentou o machismo na vida e na música e inspirou gerações de mulheres no rock e na arte. Jamais será esquecida (...)", continuou Lula em sua conta no Twitter.



O cantor Gilberto Gil, de 80 anos, homenageou Rita Lee nas redes sociais com um compilado de fotos e vídeos performando ao seu lado.



"Descansa, minha irmã. Amo você. Um abraço fraterno da família Gil", escreveu.



"Rita, meu amor! Teu sorriso e tua música trouxeram alegria e liberdade a este mundo", afirmou o cantor argentino Fito Páez em suas redes.



"Rita se dedicou a relaxar todas as tensões da sociedade com graça, humor e sua voz encantadora (...) Vamos sentir muito sua falta menina linda!", afirmou Páez.



Personalidades como Chico Buarque, Djavan, Milton Nascimento e Xuxa também expressaram seu carinho.



- Sexo, amor e liberdade -



Pioneira no cenário musical, Rita Lee vestiu figurinos extravagantes e ficou conhecida por suas canções irreverentes, que falavam de sexo, amor, liberdade e se tornaram símbolos feministas.



Com baixa estatura, os cabelos ruivos com franja e os óculos coloridos viraram sua marca registrada.



"Minha mãe, que amo mais que tudo nessa vida, virou uma estrela no céu. Que vida intensa e espetacular você teve. Admirada e amada por tantas pessoas. Tão à frente do seu tempo", escreveu no Instagram João Lee, um de seus três filhos.



"Seu legado, sua história e sua arte viverão para sempre", acrescentou.



Rita Lee anunciou sua aposentadoria dos palcos em 2012, aos 64 anos, alegando "fragilidade física".



A ministra da Cultura, a cantora Margareth Menezes, a definiu como "uma mulher revolucionária" e pediu um minuto de silêncio durante uma audiência no Senado Federal nesta terça-feira.



Em 50 anos de carreira, Rita Lee lançou mais de 30 álbuns, foi indicada sete vezes ao Grammy Latino e venceu uma vez em 2001, na categoria de Melhor Álbum de Rock Brasileiro, com o disco "3001".



Entre suas frases mais compartilhadas pelos fãs nas redes sociais nesta terça estava uma "profecia" que incluiu em sua autobiografia de 2016, sobre o dia de sua morte, na qual imaginava com humor o que diria seu epitáfio: "ela nunca foi um bom exemplo, mas era gente boa".