O júri de um tribunal federal em Nova York decidiu, nesta terça-feira (9), que Donald Trump foi responsável de abuso sexual e difamação contra uma ex-jornalista na década de 1990, noticiaram diversos veículos de imprensa dos Estados Unidos.



Após o julgamento no âmbito civil, os nove jurados decidiram que o ex-presidente não estuprou E. Jean Carroll, mas que foi responsável por abuso sexual e difamação, segundo o jornal The New York Times, a emissora CNN e outros.



Além disso, Trump foi condenado a pagar um total de US$ 5 milhões (por volta de R$ 25 milhões) em indenização a Carroll, segundo a imprensa americana.



