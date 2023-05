Deputados franceses pedem que se inclua Grupo Wagner em lista de organizações terroristas da UE

Deputados franceses pediram, nesta terça-feira (9), a inclusão do grupo paramilitar russo Wagner na lista de organizações terroristas da União Europeia (UE). Os parlamentares acusam o grupo de cometer abusos contra civis na Ucrânia e na África.



"Tudo que for possível será feito para que esse grupo preste contas e para que se ponha um fim aos seus abusos definitivamente", disse a chanceler francesa, Catherine Colonna, durante debate na Assembleia Nacional (câmara baixa).



Por unanimidade, os deputados franceses aprovaram uma resolução não vinculante, de iniciativa do partido governista Renaissance (Renascimento, em tradução literal), para incluir o Grupo Wagner na lista europeia de grupos terroristas.



Segundo a resolução, que cita os serviços de inteligência alemães, o grupo paramilitar russo "participou de execuções sumárias, mutilações e atos de tortura contra civis na cidade ucraniana de Bucha.



Além da Ucrânia, onde a Rússia lançou uma invasão em fevereiro de 2022, os deputados apontam outros abusos do grupo na Síria e em países africanos como Mali e República Centro-Africana.



Colonna destacou o alcance sobretudo "simbólico" da inclusão do grupo na lista de organizações terroristas, porque a organização já é alvo de sanções, como o congelamento de ativos, no marco de outros regimes da UE.



Os 27 países do bloco incluíram em abril o Wagner em sua lista de indivíduos e entidades sancionados por sua "participação ativa na guerra de agressão russa contra a Ucrânia".



A lista de sanções da UE por envolvimento em atos terroristas, criada em resposta aos atentados de 11 de setembro de 2001, conta atualmente com 13 pessoas e 21 grupos, entre eles o colombiano Exército de Libertação Nacional (ELN).