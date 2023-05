Novo bombardeio em Gaza mata dois palestinos

Um novo bombardeio israelense em Gaza matou dois palestinos, indicaram autoridades no território controlado por Hamas, aumentando o balanço de mortos em ataques israelenses para 15 nesta terça-feira(9).



O Ministério da Saúde de Gaza disse que dois homens morreram devido ao bombardeio de um veículo em Khan Yunis.



Os militares israelenses afirmaram que os dois mortos pertenciam a "um comando terrorista" da Jihad Islâmica que preparava um ataque com míssil a Israel.



Antes, treze palestinos, entre eles, três líderes da Jihad Islâmica e quatro crianças, segundo as autoridades locais, morreram nesta terça em ataques aéreos lançados por Israel contra a Faixa de Gaza.



O Exército israelense anunciou que mobilizou 40 aeronaves para a operação contra três comandantes das Brigadas Al-Qods, braço armado da Jihad Islâmica, em Gaza e em Rafah, na fronteira com Egito.



A Jihad Islâmica, um grupo qualificado como "terrorista" por Israel, União Europeia (UE) e Estados Unidos, confirmou a morte dos três dirigentes.



Foram identificados como Yihad Ghannam, líder das Brigadas Al-Qods para a Faixa de Gaza, Jalil al Bahtini, membro do mesmo conselho e comandante no norte do território, e Tareq Ezzedine, "um chefe da ação militar" do movimento na Cisjordânia ocupada, que coordenava desde a Faixa de Gaza.



O Exército israelense instou os habitantes que se encontram a cerca de 40 km da fronteira com Gaza a permanecer perto dos refúgios antibomba até a noite desta quarta-feira, em caso de disparos de foguetes palestinos.