EUA anuncia nova ajuda militar para a Ucrânia por US$ 1,2 bi

Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira (9) um novo pacote de apoio militar à Ucrânia, no valor de 1,2 bilhão de dólares (5,96 bilhões de reais na cotação atual), para melhorar suas defesas aéreas e fornecer munição adicional para sua artilharia.



O anúncio destaca o compromisso que os Estados Unidos assumiu com a Ucrânia "abrangendo capacidades críticas a curto prazo, como sistemas de defesa aérea e munições, ao mesmo tempo que desenvolve a capacidade das Forças Armadas da Ucrânia para defender seu território e dissuadir a agressão russa a longo prazo", disse o Pentágono em nota.



O auxílio vem na forma de fundos da Inciativa de Assistência e Segurança para a Ucrânia, destinados à aquisição de equipamentos da indústria de defesa ou de aliados em vez de fornecer equipamentos dos estoques americanos.



Isto evita esgotar as reservas americanas, mas significa que o auxílio levará mais tempo para chegar ao campo de batalha.



o pacote inclui sistemas e munições de defesa aérea não especificados, assim como equipamentos para integrar os sistemas ocidentais com os existentes na Ucrânia, muitos da época soviética.



Também inclui munições para sistemas antidrones, projéteis de artilharia de 155 mm e serviços comerciais de imagens de satélites.



Os Estados Unidos lideram uma cruzada de apoio à Ucrânia, unindo rapidamente uma coalizão internacional para apoiar Kiev depois que a Rússia invadiu o país em 24 de fevereiro de 2022.