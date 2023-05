Rita Lee, ícone do rock brasileiro, morre aos 75 anos

A cantora e compositora Rita Lee, autora de músicas que se tornaram símbolos feministas, morreu em São Paulo, aos 75 anos, informou sua família nas redes sociais nesta terça-feira (9).



A artista, que foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021, morreu "em sua residência em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou", diz a nota publicada em sua conta do Instagram.



Seu velório será "aberto ao público" na quarta-feira (10) no Planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo, acrescentou a família. Eles também agradeceram o "carinho" das pessoas em um "momento de profunda tristeza".



"De acordo com as vontades de Rita, seu corpo será cremado", acrescentaram.



Rita Lee ganhou o Brasil com o trio de rock psicodélico Os Mutantes, no auge da "tropicália" - movimento libertário que revolucionou a música brasileira durante a Ditadura Militar (1964-1985).



A partir de 1972, continuou sua carreira com a banda Tutti Frutti e posteriormente como solista.



Pioneira no cenário musical, vestiu trajes extravagantes e ficou conhecida por suas canções irreverentes, que falavam de sexo, amor, liberdade e se tornaram símbolos feministas.



Com sua baixa estatura, a franja ruiva e os óculos coloridos viraram sua marca registrada.



Rita Lee anunciou sua aposentadoria dos palcos em 2012, aos 64 anos, alegando "fragilidade física".