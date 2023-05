A cantora e compositora Rita Lee, considerada a "rainha" do rock brasileiro, morreu em São Paulo, aos 75 anos, informou sua família nas redes sociais nesta terça-feira (9).



A artista, que foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021, morreu "em sua residência em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou", diz a nota publicada em sua conta do Instagram.