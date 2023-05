ONU: violência no Haiti deixou mais de 600 mortos em abril

Mais de 600 pessoas morreram apenas em abril em uma onda de violência que afeta diversos bairros da capital do Haiti, controlados por grupos criminosos, alertou nesta terça-feira (9) o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.



"Apenas no mês de abril, mais de 600 pessoas morreram em uma nova onda de violência extrema que atingiu vários bairros da capital", informou a agência da ONU em um comunicado.



Os números de abril foram registrados "após os assassinatos de pelo 846 pessoas nos três primeiros meses de 2023, além de 393 feridos e 395 sequestrados durante o período", destaca a nota.



O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, denunciou "um ciclo de violência sem fim no Haiti".



"A situação de emergência em termos de direitos humanos exige uma resposta firme e urgente", afirmou.



Em um relatório trimestral (janeiro a março) publicado nesta terça-feira, a ONU destaca que a violência não apenas está se tornando mais extrema e frequente, mas também está se propagando de maneira inexorável à medida que as gangues tentam ampliar seu controle.