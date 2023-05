China expulsa diplomata canadense em Xangai

A China anunciou nesta terça-feira (9) a expulsão da cônsul do Canadá em Xangai, uma medida recíproca depois que Ottawa expulsou um diplomata chinês acusado de tentar intimidar um deputado canadense que critica o governo de Pequim.



"A China decide declarar Jennifer Lynn Lalonde, cônsul do Consulado Geral do Canadá em Xangai, persona non grata", afirma um comunicado divulgado pelo ministério das Relações Exteriores de Pequim.



A nota informa que ela recebeu uma solicitação para "deixar a China até 13 de maio".



O deputado canadense Michael Chong e sua família, que vive em Hong Kong, teriam recebido ameaças pelas críticas do legislador a Pequim.



O jornal The Globe and Mail afirmou na semana passada que a agência de inteligência da China havia planejado sanções contra Chong e seus familiares em Hong Kong depois que o deputado votou, em fevereiro de 2021, uma moção que condenava as ações de Pequim na região de Xinjiang como genocídio contra a minoria uigur.



O objetivo era "com toda certeza dar uma lição no deputado e dissuadir outros parlamentares de adotar posturas consideradas anti-China", afirma um documento do Serviço de Inteligência e Segurança Canadense (CSIS).



A China denunciou o que chamou de "calúnias e difamações infundadas" por parte do Canadá.