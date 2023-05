Suspeito de ataque a tiros no Texas foi expulso do Exército

O suspeito de ter matado oito pessoas no último sábado em um shopping center do Texas foi expulso em 2008 do Exército americano, declarou nesta segunda-feira (08) um porta-voz da instituição.



O atirador, morto pela polícia durante o ataque, foi identificado como Mauricio García, 33, natural de Dallas, sul do país. Ele entrou no Exército "em junho de 2008 e foi expulso três meses depois, sem ter concluído sua formação inicial", disse Heather Hagan, porta-voz da instituição, sem informar o motivo do afastamento.



Autoridades tampouco comentaram a suposta filiação do suspeito a grupos de extrema direita, divulgada pela imprensa americana. Uma fonte policial confirmou, no entanto, que estes elementos são procedentes de um documento vazado da investigação.



Segundo veículos de comunicação e o site investigativo Bellingcat, o suspeito possuía uma conta em uma rede social russa na qual compartilhava ideias misóginas e neonazistas, além de preocupações com a própria saúde mental.