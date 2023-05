'Príncipe dos submarinos' pega 20 anos de prisão nos EUA por tráfico

O colombiano Oscar Adriano Quintero Rengifo, conhecido como o "Príncipe dos submarinos", foi condenado a mais de 20 anos de prisão por tráfico de cocaína para os Estados Unidos, informou o Departamento de Justiça americano nesta segunda-feira (8).



Quintero Rengifo, de codinome Guatala, detido na Colômbia em 2021 e extraditado aos Estados Unidos no ano seguinte, declarou-se culpado em 2022 de fazer parte "de uma organização criminosa transnacional que traficava cocaína de América do Sul para a América Central, para importação final nos Estados Unidos", diz um comunicado.



A imprensa colombiana o apelidou de "Príncipe dos submarinos" por utilizar essas embarcações para o transporte da droga.



A organização enviava embarcações semissubmersíveis e autopropulsadas para a Guatemala, de onde a cocaína era contrabandeada através da fronteira com o México e, depois, seguia para os Estados Unidos.



Um ex-prefeito na Guatemala, que controlava as rotas da droga no norte de seu país para o México, supervisionava o tráfico.



De acordo com o governo americano, o condenado, de 35 anos, foi ganhando posições no cartel, desde a organização de operações de contrabando até o investimento nos próprios envios.



Desde pelo menos janeiro de 2015 até setembro de 2019, a Guarda Costeira americana interceptou pelo menos quatro embarcações, duas delas semissubmersíveis, vinculadas à organização do acusado e que continham mais de 13.000 quilos de cocaína, segundo o Departamento de Justiça americano.