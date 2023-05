Bombardeios israelenses deixam nove mortos em Gaza

Nove pessoas morreram na madrugada desta terça-feira (09) em ataques aéreos de Israel na Faixa de Gaza, informou o Ministério da Saúde no território, controlado pelo movimento islamista Hamas.



Mulheres e crianças estão entre os mortos, acrescentou o ministério. Em Rafah, sul da Faixa de Gaza, um fotógrafo da AFP viu o corpo de um homem identificado como Yihad Ghannam, comandante do braço armado da Jihad Islâmica palestina.



O Exército israelense anunciou que realizou bombardeios contra posições da Jihad Islâmica palestina na Faixa de Gaza. Um jornalista da AFP viu o teto de um edifício em chamas e ambulâncias retirando vítimas.



Os bombardeios, que começaram pouco após as 2h locais, prosseguiam até as 3h50. Os ataques ocorrem menos de uma semana depois do anúncio de uma trégua alcançada com a mediação do Egito após uma nova escalada da violência entre o Exército de Israel e a Jihad Islâmica, devido à morte de um líder deste movimento islamita que fazia greve de fome em uma prisão de Israel.



O Exército israelense informou que sua ação atingiu três líderes da Jihad Islâmica, que considera uma organização terrorista: Jihad Ghannam e Khalil Al-Bahtani, na Faixa de Gaza, e Tareq Ezzdine, na Cisjordânia.