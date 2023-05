Imigrantes venezuelanos estão entre os oito mortos em atropelamento no Texas

Um homem com antecedentes criminais foi acusado de homicídio culposo nesta segunda (8), após atropelar uma multidão na cidade de Brownsville, no Texas, na fronteira com o México, matando oito pessoas, entre elas imigrantes venezuelanos.



George Álvarez, de 34 anos, não respeitou o sinal vermelho e perdeu o controle de seu veículo no domingo, atropelando um grupo de pessoas que esperava em um ponto de ônibus em frente a um abrigo de imigrantes, explicou o chefe do Departamento de Polícia de Brownsville, Félix Sauceda.



Pelo menos oito pessoas morreram, todas elas homens, detalhou o oficial, e dez ficaram feridas, algumas em estado grave.



O chefe da polícia informou que as autoridades ainda esperavam um exame toxicológico de Álvarez e não descartavam nenhuma hipótese para o ocorrido.



"George Álvarez é morador de Brownsville, com uma extensa ficha de antecedentes criminais", disse Sauceda, ao exibir a lista de acusações anteriores do detido, que incluem agressão, roubo e dirigir alcoolizado.



Inicialmente, as autoridades consideraram o incidente como acidental, porém uma testemunha declarou à AFP que o motorista havia xingado o grupo antes de acelerar.



Vários mortos eram imigrantes e funcionários da Patrulha Fronteiriça colaboram com as autoridades para verificar como ocorreu seu ingresso no país.



Depois da colisão, o motorista tentou fugir, mas foi impedido pelas pessoas no local, até que a polícia chegou, segundo Sauceda.



Além das oito acusações de homicídio culposo, Álvarez foi acusado de ataque com arma letal - seu carro - contra as outras dez pessoas envolvidas no atropelamento.



- Crise migratória -



O incidente ocorreu no momento em que o governo dos Estados Unidos se prepara para suspender uma medida conhecida como "Título 42". Essa política foi adotada durante a pandemia da covid-19 e permitiu que agentes das patrulhas de fronteira deportassem ou rejeitassem a entrada dos migrantes sem sequer examinar os pedidos de asilo.



O vencimento da norma, na próxima quinta-feira (11), gera o temor nas autoridades de um aumento no número de migrantes que entram ilegalmente pelo sul dos Estados Unidos.



Os presidentes do México, Andrés Manuel López Obrador, e dos Estados Unidos, Joe Biden, irão conversar nesta terça-feira (9) por videochamada sobre a crise migratória, anunciou nesta segunda o mandatário mexicano.



O governo do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, pediu para "investigar de maneira profunda os fatos e esclarecer suas causas, com o objetivo de descartar quaisquer intenções relacionadas às práticas de ódio e xenofobia".



O bispo de Brownsville, Daniel Flores, disse, por sua vez, em nota, que os falecidos eram "homens imigrantes da Venezuela" e pediu para "resistir à tendência corrosiva de desvalorizar as vidas dos imigrantes, dos pobres e dos vulneráveis".



Sauceda não deu detalhes sobre as vítimas, além de confirmar que "vários" eram imigrantes venezuelanos. Disse que a polícia estava em contato com o governo da Venezuela e com embaixadas estrangeiras em respeito às vítimas.



- "Repentino" -



"Foi repentino. Uma senhora passou em um carro e nos avisou para desviarmos e desviamos. Foi em questão de instantes. O assassino vinha no carro apontando para nós, insultando-nos, dizendo-nos coisas como 'motherfucker' (filho da puta), não sei, coisas assim que não entendo", contou à AFP Luis Herrera, um venezuelano de 36 anos que estava no local e ficou ferido em um dos braços.



"Pisou fundo no carro e passou do meu lado, nada mais", destacou, mostrando o braço.



O atropelamento ocorreu em frente ao Centro Ozanam, um abrigo para pessoas em situação de rua e imigrantes muito ativo nas últimas semanas devido ao "fluxo atual" de pessoas que cruzam a fronteira vindas do México, explicou no domingo o porta-voz da polícia de Brownsville, Martín Sandoval.



As vítimas estavam em um grupo de 25 pessoas que esperava em um ponto de ônibus, segundo Victor Maldonado, diretor-executivo do abrigo.



As testemunhas estavam "realmente abaladas", disse Maldonado à AFP.



O centro Ozanam fica aberto 24 horas por dia, explicou Maldonado. Ele comentou que ali se alojam migrantes vindos de Chile, Colômbia, Equador, China, Ucrânia e Venezuela.



O atropelamento ocorreu um dia depois de um homem matar pelo menos oito pessoas em um centro comercial, também no Texas, no ataque a tiros mais recente que abalou o país.



