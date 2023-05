Governador da Flórida sai em ofensiva contra 'influência chinesa' nos EUA

O governador republicano da Flórida e potencial candidato à Presidência dos Estados Unidos, Ron DeSantis, promulgou, nesta segunda-feira (8), uma série de leis para "combater a influência" de Pequim, em particular proibindo cidadãos chineses de comprar imóveis no estado.



"Não queremos o Partido Comunista Chinês" na Flórida, declarou DeSantis em entrevista coletiva, acusando "as elites" americanas de terem "ignorado este problema por muito tempo".



Eleito em 2018, Ron DeSantis transformou o estado em um laboratório de ideias conservadoras. A qualquer momento, ele pode se colocar na disputa pela candidatura à Presidência do país pelo Partido Republicano.



DeSantis diz que suas medidas permitirão à Flórida combater as ameaças "econômicas, estratégicas e de segurança" representadas pela China.



Uma das leis proíbe a compra de qualquer tipo de imóvel na Flórida por pessoas com domicílio na China que não tenham status de residente permanente ou cidadania americana. Também limita a aquisição de terras agrícolas ou propriedades que se encontrem perto de instalações militares e infraestrutura crítica por cidadãos de Rússia, Coreia do Norte, Irã, Cuba, Venezuela e Síria, considerados "países de risco".



DeSantis também reforçou hoje a proibição do aplicativo TikTok nos telefones de funcionários públicos da Flórida e proibiu universidades públicas de colaborarem com instituições chinesas. O pacote de leis foi chamado de discriminatório pela oposição democrata local.



Vários estados americanos também consideram restringir as compras de imóveis a cidadãos estrangeiros.