EUA critica decisão de reincorporar Síria à Liga Árabe

Os Estados Unidos criticaram, nesta segunda-feira (8), a decisão da Liga Árabe de readmitir a Síria e insistiu em que o presidente sírio, Bashar al Assad, não merece a normalização depois da violenta guerra civil no país.



"Não acreditamos que a Síria mereça a reincorporação na Liga Árabe neste momento", mais de 11 anos depois de ter sido excluída pela repressão às manifestações pró-democracia, declarou o porta-voz do Departamento de Estado americano, Vedant Patel, aos jornalistas.



"Seguimos pensando que não vamos normalizar nossas relações com o regime de Assad e tampouco apoiamos que nossos aliados e parceiros o façam", disse.



Os Estados Unidos se opõem a normalizar relações com o presidente sírio e exigem que ele preste contas pelos abusos cometidos durante a guerra iniciada em 2011.



Contudo, a Liga Árabe votou a favor de receber a Síria de volta no domingo por ter chegado à conclusão de que Assad havia vencido a guerra, que deixou meio milhão de mortes e fez com que metade da população tivesse que deixar suas casas.



Apesar disso, Patel minimizou a importância das diferenças, enfatizando que os Estados Unidos compartilham objetivos comuns com muitos de seus parceiros árabes sobre a Síria.



"Compartilhamos uma série de objetivos com nossos parceiros árabes sobre a Síria, incluindo chegar a uma solução para a crise síria que seja consistente com a resolução 2254 do Conselho de Segurança da ONU", afirmou Patel, referindo-se à oferta internacional de 2015 que estabeleceu um roteiro para uma transição política.



O porta-voz acrescentou que os Estados Unidos também trabalhariam com seus parceiros árabes para ampliar o acesso humanitário aos sírios e para apoiar a estabilidade com o objetivo de evitar o ressurgimento do grupo extremista Estado Islâmico.