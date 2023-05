Virgin Galactic anuncia o retorno de seus voos espaciais para o final de maio

A empresa de turismo espacial Virgin Galactic anunciou, nesta segunda-feira (8), o retorno de seus voos para o espaço com uma missão no final de maio com quatro empregados da companhia e o início dos voos comerciais para o final de junho, após anos de espera.



A missão batizada de Unity 25 acontecerá "no final de maio", detalhou um comunicado da empresa fundada pelo magnata britânico Richard Branson, que esteve a bordo do último voo espacial, realizado há quase dois anos, em julho de 2021.



Desde então, a empresa realizou mudanças em seu porta-aviões e em sua aeronave, a fim de melhorar o rendimento e capacidade para voar com maior frequência.



A Unity 25 será "a evolução final do sistema espacial completo e da experiência dos astronautas antes de que o serviço de voos comerciais se abra no final de junho", indicou a Virgin Galactic.



Esse será o quinto voo ao espaço da companhia, de acordo com a definição militar americana - acima dos 80 quilômetros de altitude.



A viagem proposta oferece alguns minutos na gravidade zero: um enorme avião de transporte decola de uma pista convencional e a determinada altura ejeta a aeronave, que se parece com um grande jato privado.



Ela acende seu motor até superar os 80 quilômetros de altitude, antes de descer planando e aterrizar na mesma pista.



A tripulação do Unity 25 será composta por duas mulheres e dois homens: Beth Moses, que esteve em dois voos espaciais anteriores, Jamila Gilbert, Chris Huie e Luke Mays, que passou vários anos treinando astronautas na NASA.