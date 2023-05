'Estabilizar relações' com EUA é 'prioridade máxima', diz chanceler chinês

O ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, conversou com o embaixador dos Estados Unidos, Nicholas Burns, nesta segunda-feira (8) - informou Pequim, acrescentando que a "prioridade máxima" é estabilizar as relações entre as potências rivais.



A conversa de Qin com Burns em Pequim é uma das reuniões de mais alto nível entre os dois países desde que Washington derrubou um balão chinês, supostamente espião, sobre os Estados Unidos no início de fevereiro deste ano.



O incidente levou o secretário de Estado americano, Antony Blinken, a cancelar uma viagem à China.



"A prioridade máxima é estabilizar as relações entre China e Estados Unidos, evitar uma espiral descendente e impedir acidentes entre a China e os Estados Unidos", disse Qin a Burns, de acordo com a mídia estatal chinesa.



Qin iniciou uma viagem pela Europa nesta segunda-feira, que o levará à Alemanha, França e Noruega.