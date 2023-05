Cantora de ópera Grace Bumbry morre aos 86 anos

A americana Grace Bumbry - a primeira artista negra a cantar no Festival de Bayreuth, em 1961, na Alemanha - morreu aos 86 anos no domingo (7), em Viena, anunciou seu filho nesta segunda-feira (8).



A estrela de ópera sofreu um derrame cerebral em outubro, durante uma viagem a Nova York para receber um reconhecimento por sua carreira. Ela voltou algumas semanas depois para a capital austríaca, sua cidade adotiva.



De acordo com seu filho adotivo David Lee Brewer, citado pela agência de notícias APA, sua morte aconteceu em Viena.



Seu funeral acontecerá em St. Louis, Missouri, onde nasceu em 4 de janeiro de 1937.



Filha de uma professora e um ferroviário, foi levada ainda criança a um concerto de Marian Anderson - primeira artista negra a se dedicar ao canto lírico.



Mais tarde, aos 23 anos, esta meio-soprano estreou na Ópera de Paris. Wieland Wagner, neto do compositor Richard Wagner, a escolheu para protagonizar a Vênus de Tannhäuser no festival de Bayreuth.



Grace Bumbry ignorou a reação racista de um mundo da arte ainda fechado e alcançou a glória internacional ao se tornar a primeira pessoa negra a conseguir um papel principal neste renomado festival, de acordo com a biografia de seu site.



"O público a ovaciona por 30 minutos e a companhia é chamada 42 vezes ao palco", diz o Kennedy Center, que a premiou em 2009 por "sua voz única, sua presença de palco" e sua facilidade para mudar o alcance vocal, de meio-soprano para soprano.



Apaixonada por Lamborghini, joias e alta costura, performou nos palcos mais prestigiados, desde o La Scala de Viena ao Metropolitan Opera de Nova York, interpretando o repertório italiano (Verdi) e francês ("Carmen", de Bizet).



