Rússia vai 'desenvolver' suas instalações militares no Quirguistão

A Rússia vai "desenvolver" as suas instalações militares no Quirguistão, país da Ásia Central aliado de Moscou, anunciou o Kremlin nesta segunda-feira (8), após uma reunião na capital russa entre os presidentes das duas nações.



"Os chefes de Estado enfatizam a importância de fortalecer as forças armadas do Quirguistão e desenvolver instalações militares russas em seu território", disse o Kremlin em uma declaração conjunta.



A Rússia tem uma base militar no Quirguistão que consiste em um aeródromo, uma instalação naval no lago Issyk-Kul e vários outros sítios.



O presidente do Quirguistão, Sadyr Japarov, foi recebido nesta segunda-feira pelo presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou, na véspera do grande desfile militar de 9 de maio, que comemora a vitória sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial.



O presidente do Quirguistão será um dos poucos dignitários estrangeiros que comparecerão à cerimônia.



A Rússia e o Quirguistão, que é uma ex-república soviética, estão ligados pela aliança militar Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC), liderada por Moscou.



De acordo com o comunicado conjunto, os dois países também pretendem "aprofundar a cooperação militar e técnica" e as relações econômicas e culturais para "alcançar um novo patamar de integração".



Este reforço militar da Rússia ocorre no contexto da ofensiva na Ucrânia e do agravamento das tensões com os países ocidentais, que adotaram várias sanções contra Moscou.