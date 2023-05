Seguidor de grupo racista dos EUA é condenado na Alemanha por planejar ataques

Um simpatizante alemão da rede neonazista americana Atomwaffen Division foi condenado nesta segunda-feira (8), em Frankfurt, a três anos e dez meses de prisão por planejar ataques com o objetivo de desencadear uma "guerra racial".



Marvin E., de 21 anos, foi considerado culpado por um tribunal regional em Frankfurt, no oeste da Alemanha, por "tentativa de criar um grupo terrorista" e "preparar um ato de violência grave que ameaça o Estado".



Em 2021, o réu queria fundar na região de Hesse uma filial do grupo Atomwaffen Division (Divisão de Armas Atômicas), conhecido por sua ideologia racista e antissemita.



O condenado também planejava cometer ataques com explosivos e armas de fogo contra representantes do Estado, políticos, judeus e migrantes.



Segundo a Promotoria, seu objetivo era provocar uma "guerra civil racial" nos próximos três anos, com o objetivo de "preservar a população branca".



Ele foi preso em setembro de 2021 após tentar se apossar de armas.



Na casa dele, a polícia encontrou componentes que podem ser usados para fazer explosivos.



Marvin E. reconheceu as acusações durante o julgamento e não tem intenção de recorrer da condenação.



Formada por jovens, a rede neonazista Atomwaffen Division foi criada nos Estados Unidos em 2015 e ficou conhecida por meio de campanhas de recrutamento em universidades.