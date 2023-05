Ataque aéreo na Síria mata importante traficante de drogas

Um ataque aéreo matou um importante traficante de drogas e sua família no sul da Síria nesta segunda-feira (8) - disse o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), atribuindo-o à Jordânia, que ainda não o confirmou.



"Marai al-Ramthan, sua esposa e seus seis filhos foram mortos em um ataque aéreo jordaniano" na província de Sweida, perto da fronteira entre Jordânia e Síria, disse o Observatório, com sede no Reino Unido.



"Ramthan é considerado o traficante de drogas mais conhecido, particularmente de captagon, na região, e o contrabandista número um para a Jordânia", acrescentou o OSDH, que conta com uma extensa rede de fontes informantes na Síria.



O captagon, uma droga derivada de anfetaminas que é difundida no Oriente Médio há anos, tem como destino principal os países do Golfo, tornando a Jordânia uma rota de trânsito para seu comércio.



"Quando tomarmos qualquer medida para proteger nossa segurança nacional (...), vamos anunciá-la no momento certo", disse o ministro das Relações Exteriores da Jordânia, Ayman Safadi.



Uma investigação da AFP publicada em novembro revelou que o captagon transformou a Síria em um "narcoEstado", gerando uma indústria ilegal de US$ 10 bilhões (R$ 49,6 bilhões, na cotação atual).



Um ativista de Sweida, que deseja permanecer anônimo, disse à AFP que espera ver um impacto nas operações de contrabando após o ataque. A ofensiva levou à fuga de vários contrabandistas da área.



"Ninguém poderia contrabandear nada pela fronteira sem que Ramthan soubesse", disse ele.



Em 1º de maio, vários ministros das Relações Exteriores árabes se reuniram em Amã. A Síria então concordou em aumentar a cooperação com os países afetados pelo narcotráfico em sua fronteira e em trabalhar com Jordânia e Iraque para identificar produtores e traficantes.



Nos primeiros dois meses de 2022, as forças jordanianas impediram a entrada de 16 milhões de comprimidos captagon da Síria.