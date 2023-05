Conselheiro de Biden e príncipe saudita discutem esforços para paz no Iêmen

O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, discutiu com o príncipe herdeiro saudita, Mohamed bin Salman, os esforços para acabar com a guerra que devasta o Iêmen há oito anos - anunciou o governo americano.



A reunião na noite de domingo na Arábia Saudita aconteceu em um momento de tensão nas relações entre Washington e Riade, em meio a diferenças que vão desde temas como direitos humanos à produção de petróleo do reino.



Sullivan e o príncipe Mohamed, que é o governante de fato do reino rico em petróleo, "analisaram os progressos nas conversas para consolidar ainda mais a trégua que agora chega a 15 meses no Iêmen e os esforços liderados pela ONU para pôr fim à guerra", informou a Casa Branca em um comunicado.



Vizinha do Iêmen, a Arábia Saudita lidera desde 2015 uma coalizão internacional para derrotar os rebeldes huthis. Apoiado pelo Irã, esse grupo tomou a capital iemenita no ano anterior.



Desde abril de 2022, vigora uma trégua que vem sendo respeitada em grande parte, mas que expira oficialmente em outubro.



No mês passado, o enviado saudita, Mohamed Al Jaber, liderou uma delegação que viajou para a capital do Iêmen, Sanaa, para negociar com os huthis e "estabilizar" a trégua.



A delegação deixou o país sem um acordo para uma trégua, mas com um compromisso dos rebeldes de fazer uma segunda rodada de negociações, conforme fontes dos huthis e do governo do Iêmen.



Muitos observadores consideram que a Arábia Saudita está tentando encerrar seu envolvimento militar com o Iêmen. Vários analistas afirmam que a negociação com os huthis foi motivada pela surpreendente reconciliação com o Irã, anunciada em março, graças à mediação da China.