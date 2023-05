Duas atrizes são indiciadas no Irã por não usarem véu em público

Duas atrizes iranianas foram indiciadas por aparecer em público sem o véu obrigatório, dias depois de quatro outras intérpretes serem acusadas do mesmo crime, anunciou a mídia local nesta segunda-feira (8).



A agência de notícias Tasnim indicou que Baran Korasi, de 37 anos, foi acusada de não usar o véu na sexta-feira "durante o funeral de Hesam Mahmoudi", um ator que faleceu recentemente, e "suas fotos foram imediatamente publicadas na internet".



Acusações criminais também foram apresentadas contra Shaghayegh Dehghan por "não usar o hijab em uma cafeteria", informou a agência Mehr.



A atriz de 44 anos apareceu em séries de televisão e foi premiada várias vezes pelo principal festival de cinema do país, o Fajr.



Mais quatro atrizes - Katayoun Riahi, Pantea Bahram, Afsaneh Baygan e Fatemeh Motamedarya - foram acusadas recentemente pelos mesmos motivos, entretanto nenhuma foi presa.



Essas ações judiciais acontecem após o novo plano policial para endurecer o controle do uso do véu, obrigatório desde a Revolução Islâmica de 1979, entrar em vigor em abril.



Cada vez mais mulheres saíram à rua sem o véu nos últimos meses, especialmente depois do movimento de protestos desencadeados pela morte em setembro de Mahsa Amini, presa por descumprir o rígido código de vestimentas.



Desde o começo de abril as autoridades fecharam estabelecimentos comerciais - entre eles cafeterias e restaurantes - em que funcionárias e clientes não respeitaram o véu obrigatório.



O procurador-geral do país, Mohamed Jafar Montazeri, pediu no domingo ao Ministério de Transportes que reforce o controle de passageiras que não usam véu em aviões, segundo a agência de notícias Irna.