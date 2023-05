Festividades da coroação terminam com o dia do voluntário no Reino Unido

Os britânicos foram convidados nesta segunda-feira (8) a participar de atividades de voluntariado, em um feriado que encerra o fim de semana prolongado de comemorações da coroação do rei Charles III.



Depois da cerimônia solene de coroação na Abadia de Westminster no sábado (6) e de um dia mais festivo com milhares de almoços coletivos nos bairros no domingo, esta segunda-feira será dedicada à caridade.



A coalizão de associações e grupos religiosos que organizam a iniciativa espera reunir centenas de milhares de voluntários, em um esforço conjunto em que participam mais de 1.500 organizações beneficentes.



O rei Charles e a rainha Camilla não participarão deste festival batizado como "Big Help Out" (A Grande Ajuda, em tradução livre), informou o Palácio de Buckingham. Mas outros membros da família real marcarão presença.



O herdeiro, o príncipe William, participará de uma aula de treinamento de filhotes de cachorros no Centro de Treinamento de Cães-Guia para Cegos.



No domingo, o rei foi o convidado de honra de um show que reuniu 20 mil espectadores diante de um palco instalado em Windsor, pequena cidade a cerca de 40 quilômetros de Londres, onde se encontra o castelo real.



Oito meses depois de subirem ao trono após a morte da rainha Elizabeth II, Charles, de 74 anos, e Camilla, de 75, compareceram à cerimônia em um camarote real montado no castelo.



Músicos como o cantor americano Lionel Richie, a artista americana Katy Perry e a banda pop britânica dos anos 1990 Take That participaram do espetáculo.



Telões foram instalados por todo o país para acompanhar o evento, que contou com uma orquestra de 70 músicos e no qual vários atores como Pierce Brosnan, Hugh Jackman e Joan Collins relembraram dados biográficos sobre o rei.



- "Mãe muito orgulhosa" -



Além das apresentações, o príncipe William subiu ao palco e prestou homenagem ao pai. Falou sobre sua paixão de longa data pela ecologia, sua ajuda a milhares de jovens carentes e sua defesa de todas as religiões.



Também fez uma referência à avó, a falecida Elizabeth II, dizendo: "Eu sei que ela está nos olhando lá de cima".



"Seria uma mãe muito orgulhosa", disse o príncipe.



A coroação de Charles III no sábado como monarca do Reino Unido e dos 14 países da Comunidade Britânica (Commonwealth) foi a primeira em sete décadas.



A cerimônia pomposa e solene na Abadia de Westminster contou com tradições e rituais de quase mil anos e reuniu casas reais, líderes mundiais e representantes da comunidade britânica e instituições de caridade.



O governo, no entanto, está sendo duramente criticado pela prisão de defensores da república no Reino Unido, que foram detidos antes mesmo de iniciarem um protesto planejado no sábado.



Graham Smith, diretor do movimento antimonarquista "Republic", disse à BBC no domingo que "foi tudo uma tentativa deliberada de interromper e reduzir" o protesto.



Esta segunda-feira foi declarada feriado para encerrar as comemorações e para que as pessoas possam aproveitar os atos de domingo, sem se preocupar com as responsabilidades do dia seguinte.