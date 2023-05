Presidente da Comissão Europeia visitará Ucrânia na terça-feira

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fará uma viagem na terça-feira (9) a Kiev, onde se reunirá com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou o porta-voz da instituição.



No encontro com o chefe de Estado ucraniano, Von der Leyen pretende "reafirmar o apoio incondicional" da União Europeia (UE) ao país, anunciou o porta-voz da Comissão, Eric Mamer.



Esta será a quinta visita de Von der Leyen a Kiev desde o início da ofensiva russa contra o território ucraniano.



O porta-voz destacou que a visita acontecerá em meio a rígidas medidas de segurança e, por isso, evitou revelar detalhes do programa de Von der Leyen na capital ucraniana.



Mamer observou que a visita da alemã a Kiev coincidirá com o Dia da Europa, uma celebração anual que exalta a unidade dos europeus após os horrores da Segunda Guerra Mundial.



"Neste contexto, saudamos calorosamente o anúncio do presidente Zelensky de que, a partir de agora, 9 de maio será celebrado como o Dia da Europa também na Ucrânia", afirmou o porta-voz.



Desde o início do conflito, a UE expressou forte apoio à Ucrânia e mobilizou enormes quantias de dinheiro para fornecer munições e equipamento às forças armadas ucranianas.



O bloco também coordena um esforço diplomático para que os países membros multipliquem sua capacidade de produção de munições de diversos calibres para reabastecer as reservas estratégicas nacionais e manter o fluxo de suprimentos para as forças ucranianas.