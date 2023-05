Acidente com avião militar deixa três morto na Índia

Três pessoas morreram nesta segunda-feira depois que um avião militar MiG-21 caiu em uma casa no oeste da Índia.



A aeronave colidiu contra uma casa no estado de Rajasthan e três moradores faleceram, declarou à AFP o policial Sudhir Chaudhary. O piloto sobreviveu à queda.



A Força Aérea da Índia (IAF) informou que o acidente aconteceu pouco depois da decolagem, durante um treinamento de rotina.



O piloto constatou "uma situação de emergência a bordo" e tentou retomar o controle do avião "de acordo com procedimento



"Ao não conseguir, o piloto ejetou-se são e salvo, com ferimentos leves", indicou a IAF.



Uma comissão de inquérito foi criada para determinar as causas do acidente.



Os MiG-21, aeronaves de fabricação soviética, entraram em serviço na Índia nos anos 1960 e representam a espinha dorsal da Força Aérea há várias décadas. Mas o elevado número de acidentes fatais com o modelo levou os indianos a criar o apelido de "caixões voadores".