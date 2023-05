Rei da Noruega volta a ser hospitalizado com infecção

O rei Harald da Noruega, 86 anos, voltou a ser hospitalizado depois de sofrer uma infecção e não poderá cumprir sua agenda oficial durante alguns dias, informou o Palácio Real nesta segunda-feira (8)



"Sua Majestade o rei está doente e foi internado no hospital nacional de Oslo", afirmou o palácio em um comunicado.



O monarca, que está no trono há mais de três décadas, sofreu vários problemas de saúde nos últimos anos.



O rei sofre "uma infecção que deve ser tratada e permanecerá no hospital por alguns dias", informou o palácio.



Harald foi internado por duas infecções no ano passado, em agosto e dezembro.



Nos últimos anos ele foi hospitalizado por diversos motivos: covid, uma operação no joelho, uma cirurgia no coração e por problemas respiratórios.



Porém, o monarca, que durante muitos anos foi um atleta, sempre descartou a possibilidade de abdicar ao trono.



Seu filho, o príncipe herdeiro Haakon, e a esposa deste, Mette-Marit, foram os representantes da família real norueguesa no sábado na coroação do rei Charles III em Londres.