'Guardiões da Galáxia 3' estreia no topo da bilheteria norte-americana

"Guardiões da Galáxia Vol. 3", dos estúdios Marvel, estreou neste fim de semana nos cinemas da América do Norte com uma sólida venda de ingressos de 114 milhões de dólares (R$ 565 milhões), informou, neste domingo, o site especializado Exhibitor Relations.



Este total estimado, ainda que muito abaixo da estreia do ano passado de "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" - também da Marvel -, que obteve 187 milhões dólares (R$ 926 milhões), segue sendo "uma excelente estreia para a parte 3 da sequência da Marvel", considerou o analista David A. Gross. "Esse é um negócio sólido", acrescentou.



Os "Guardiões" desbancaram do topo da bilheteria "Super Mario Bros. O Filme", da Universal, que ficou em primeiro lugar por cinco semanas. O filme baseado no videogame, que arrecadou mais de 1 bilhão de dólares (R$ 4,95 bilhões) em todo o mundo, faturou 18,6 milhões de dólares (R$ 92,1 milhões) entre sexta-feira (5) e domingo (7).



O sangrento filme de terror "A Morte do Demônio: A Ascensão", da Warner Bros, caiu uma posição e agora é o terceiro, arrecadando 5,7 milhões de dólares (R$ 28,2 milhões).