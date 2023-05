Incêndio em mina de ouro deixa 27 mortos no Peru

Ao menos 27 trabalhadores morreram em um incêndio em uma mina de ouro em uma zona remota da região de Arequipa, sul do Peru, informaram as autoridades locais.



Um curto-circuito teria provocado o incêndio dentro da mina 'La Esperanza', na província de Condesuyos, de acordo com fontes da Polícia e do Ministério Público presentes no local.



"A informação que temos da delegacia é de 27 mortos dentro da mina", disse o procurador Giovanni Matos à imprensa.



O incêndio, aparentemente seguido por uma explosão, teria se propagado no sábado, mas a polícia só teve a confirmação de que o incidente provocou vítimas neste domingo.



As chamas destruíram as escoras de madeira da jazida de ouro, que operava de maneira legal, segundo as primeiras versões ouvidas pelas autoridades.



O incêndio é um dos piores acidentes do setor de mineração dos últimos anos no Peru, o maior produtor de ouro da América Latina.



As equipes de emergência estão avaliando a segurança do local para retirar os corpos da mina, que fica a uma viagem de quase 10 horas de carro da cidade de Arequipa.



Uma das vítimas fatais foi identificada pela família como Federico Mamani, de 51 anos.



"Recebemos a informação de que 27 trabalhadores faleceram", declarou ao canal N o irmão de Federico.



As vítimas teriam sido sepultadas a quase 100 metros de profundidade em linha reta, de acordo com os meios de comunicação de Arequipa.



Parentes dos trabalhadores seguiram para a delegacia mais próxima ao local da tragédia para pedir informações sobre os trabalhos de resgate.



A área afetada pelo incêndio é administrada pela 'Minera Yanaquihua', uma empresa de médio porte que está em operação há 23 anos e explora cerca de 15.000 onças de ouro por ano (uma onça equivale a 28,35 gramas), segundo informações publicadas no site do grupo.



A mineração é um dos motores da economia peruana e representa 8,3% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.



O Peru é o segundo maior produtor de prata, cobre e zinco no planeta e o maior produtor de ouro, zinco, estanho, chumbo e molibdênio da América Latina, de acordo com os dados oficiais.



Apesar do elevado nível de informalidade no setor, os acidentes não são frequentes.



Em 2020, quatro trabalhadores morreram quando ficaram presos dentro de uma mina atingida por um desabamento, também em Arequipa.