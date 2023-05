Incêndio em mina de ouro deixa 27 mortos no Peru

Ao menos 27 pessoas morreram em um incêndio em uma mina de ouro em uma zona remota da região de Arequipa, sul do Peru, informaram as autoridades locais neste domingo (7).



Um curto-circuito teria provocado o incêndio dentro da mina 'La Esperanza', na província de Condesuyos, de acordo com fontes da Polícia e do Ministério Público presentes no local.



"A informação que temos da delegacia é de 27 mortos dentro da mina", disse o procurador Giovanni Matos à imprensa.



O incêndio, aparentemente seguido por uma explosão, teria se propagado no sábado, mas a polícia só recebeu informações sobre as vítimas neste domingo.



As equipes de emergência iniciaram uma operação para isolar a mina e retirar os cadáveres. "Temos que observar se o local onde estão os mortos é seguro, para entrar e recuperar os corpos", disse o procurador.