Juiz decreta prisão de político que denunciou suposta fraude em eleições no Paraguai

Um juiz criminal paraguaio decretou a prisão preventiva do ex-candidato Paraguayo Cubas, líder do movimento Cruzada Nacional, acusado de "perturbação da tranquilidade pública" e detido nesta sexta-feira (05), após pedir a apoiadores que se mobilizassem contra uma suposta fraude nas eleições presidenciais, em que ele ficou em terceiro lugar.



"Cubas permanecerá por um prazo de dez dias no Agrupamento Especializado (da polícia) e, em seguida, deverá ser encaminhado a uma penitenciária", informou o juiz Yoan Paul López, após uma audiência sobre o caso.



Detido ontem em uma cidade próxima da capital, o político proferiu insultos contra o magistrado, antes de se levantar abruptamente e deixar a audiência, segundo imagens divulgadas nas redes sociais e em veículos locais.



A mobilização de seus apoiadores desde a noite da última segunda-feira já resultou em 200 detidos e mais de 120 acusados, a maioria por "perturbação da tranquilidade pública".



Dois promotores da Unidade Especializada em Crimes Econômicos e Anticorrupção e um agente da Unidade Especializada na Luta contra o Narcotráfico abriram ontem uma investigação contra o político por perturbação da tranquilidade pública, ameaça de atos puníveis, tentativa de impedimento das eleições, tentativa de coerção de órgãos constitucionais e resistência antiestatal.