Rússia afirma ter derrubado míssil balístico ucraniano na Crimeia

A Rússia afirmou, neste sábado (6), que derrubou um míssil balístico ucraniano sobre a península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014, no momento em que Kiev prepara uma contraofensiva ucraniana para tentar retomar territórios.



"As forças de defesa antiaérea derrubaram um míssil balístico sobre a República da Crimeia, lançado por um sistema ucraniano Grom-2. Não houve danos materiais, nem vítimas", disse o governador da Crimeia designado pela Rússia, Sergei Aksionov.



Um de seus conselheiros, Oleg Kriuchkov, citado pelas agências de notícias russas, afirmou que as forças antiaéreas derrubaram dois mísseis Grom-2.



A AFP não conseguiu verificar as afirmações com fontes independentes.



A agência estatal russa Tass afirmou que esta é a segunda vez que um míssil ucraniano Grom é derrubado na Crimeia. A primeira aconteceu no mês passado.



A Crimeia é cenário há várias semanas de atos de sabotagem e ataques de drones, que os analistas atribuem aos preparativos de uma contraofensiva ucraniana para reconquistar territórios perdidos desde o início da operação militar russa, em fevereiro de 2022.



No fim de abril, um ataque com drones provocou um grande incêndio em um depósito de combustíveis do porto de Sebastopol, base da frota russa do Mar Negro.



O Kremlin atribui os ataques à Ucrânia, que nega qualquer envolvimento.



As ações aumentaram a tensão pouco antes dos grandes desfiles militares que a Rússia programou para 9 de maio, quando o país comemora a vitória das tropas soviéticas sobre a Alemanha nazista.