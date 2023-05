O líder do grupo paramilitar russo Wagner pediu autorização neste sábado (6) ao exército de Moscou para ceder suas posições na cidade ucraniana de Bakhmut às tropas do dirigente checheno Ramzan Kadirov.



"Eu peço que emita uma ordem de combate antes da meia-noite de 10 de maio sobre a transferência das posições do grupo Wagner às unidades do batalhão Akhmat na localidade de Bakhmut e seus arredores", afirmou Yevgueni Prigozhin em uma carta enviada ao ministro da Defesa da Rússia, Serguei Shoigu, e divulgada por sua assessoria de comunicação.