Escritor pró-Kremlin ferido em explosão em carro

O escritor nacionalista russo Zakhar Prilepin, defensor ferrenho da ofensiva militar do Kremlin na Ucrânia, foi ferido neste sábado (6) em uma "explosão" em seu carro, informaram as autoridades, que rapidamente acusaram Kiev e as potências ocidentais.



A explosão matou o motorista do escritor, anunciou o Comitê de Investigação da Rússia, que abriu um inquérito por "ato terrorista".



"Uma pessoa morreu na explosão e o escritor Zakhar Prilepin, que estava no carro, ficou ferido", afirma um comunicado divulgado pelo ministério do Interior.



O incidente aconteceu na região de Nizhny Novgorod, centro-oeste da Rússia, onde o escritor nasceu. O ministério informou a detenção de um suspeito.



Fontes médicas e das forças de segurança que pediram anonimato, citadas por agências de notícias russas, afirmam que Prilepin sofreu ferimentos nas pernas.



De acordo com Comissão de Investigação, o escritor estava no carro "com a família" quando ocorreu a explosão.



"Zakhar (Prilepin) sofreu pequenas fraturas, sua vida não está em perigo", afirmou o governador da região de Nizhny Novgorod no Telegram.



Após a divulgação das primeiras informações sobre a explosão, a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, acusou Ucrânia, Estados Unidos, Reino Unido e Otan de envolvimento no ato "terrorista".



"Responsabilidade direta dos Estados Unidos e Reino Unido. Rezamos por Zakhar", escreveu no Telegram.



Figura de destaque na cena literária russa, com livros traduzidos para vários idiomas, o escritor de 47 anos está comprometido desde 2014 com os separatistas pró-Rússia do leste da Ucrânia e lutou ao lado dos insurgentes.



Desde então, este veterano das guerras da Chechênia na década de 1990 viaja com frequência ao leste da Ucrânia. Ele defende o presidente Vladimir Putin e sua ofensiva contra o país vizinho, iniciada em 24 de fevereiro de 2022.



Presença constante na imprensa russa, Zakhar também participa ativamente de movimentos patrióticos e tradicionalistas no país.



Nas últimas semanas foram registrados vários ataques de drones, atos de sabotagem e supostos atentados no território russo.



O Kremlin acusa Kiev, ao mesmo tempo que as Forças Armadas ucranianas finalizam os preparativos para uma grande contraofensiva e a poucos dias das comemorações de 9 de maio na Rússia, data em que o país celebra a vitória das tropas soviéticas contra a Alemanha nazista.



No início de abril, um blogueiro militar influente, Vladlen Tatarskii, outro ferrenho defensor da ofensiva russa na Ucrânia, morreu em uma explosão em um café no centro de São Petersburgo.



Em agosto do ano passado, Daria Duguina, filha do ideólogo nacionalista russo Alexander Dugin, morreu quando seu carro explodiu na região de Moscou.