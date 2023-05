Ucrânia afirma que derrubou míssil hipersônico russo pela primeira vez

A Ucrânia afirmou neste sábado (6) que derrubou pela primeira um míssil hipersônico russo Kinzhal, durante uma onda de ataques de Moscou durante a madrugada de quarta-feira para quinta-feira.



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, apresentou o míssil Kinzhal em 2018 e o chamou de "arma ideal" por sua dificuldade para ser interceptado.



"Sim, derrubamos o 'inigualável' míssil Kinzhal", afirmou o general Mikola Oleshchuk no Telegram. "Felicito o povo ucraniano por este acontecimento histórico", acrescentou.



A Força Aérea ucraniana afirmou que o míssil foi derrubado em Kiev graças a um sistema antiaéreo Patriot na madrugada de quinta-feira.



A Ucrânia recebeu em meados de abril os primeiros Patriot, considerado um dos sistemas americanos de defesa antiaérea mais avançados.



O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que o sistema fortaleceria "de forma significativa" as defesas do país contra os ataques russos.