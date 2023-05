A grande cerimônia de coroação do rei Charles III e sua esposa Camilla começou neste sábado na Abadia de Westminster, centro de Londres, no primeiro evento do tipo no Reino Unido em 70 anos.



Quase 2.300 convidados estão presentes na cerimônia religiosa, incluindo a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, além de centenas de representantes da sociedade civil britânica.