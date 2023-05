Exército israelense mata dois palestinos na Cisjordânia

Tropas israelenses mataram dois palestinos na Cisjordânia ocupada neste sábado (6), informou o ministério da Saúde palestino.



"Dois mártires, atingidos por tiros pela ocupação (as forças israelenses), foram levados para o hospital governamental de Thabet Thabet", na cidade de Tulkarem, informou o ministério da Saúde em um comunicado.



O exército israelense afirmou que os dois homens estavam envolvidos "no ataque a tiros em Avnei Heftz de 2 de maio de 2023, durante o qual um civil israelense ficou ferido".



"Os dois criminosos foram mortos a tiros depois que tentaram fugir do local", afirmou o exército em um comunicado, que também cita as detenções de duas pessoas durante a operação.



Dois fuzis fusiles M-16 e coletes militares foram apreendidos durante a operação, acrescentou o exército.



Avnei Heftz é um assentamento da Cisjordânia considerado ilegal pela comunidade internacional.



A Brigada de Tulkarem, um grupo local vinculado às Brigadas dos Mártires de Al Aqsa, braço armado do partido governante na Cisjordânia, Al Fatah, afirmou que os dois homens eram integrantes da organização.



O número de palestinos mortos no conflito desde o início do ano em operações das forças israelenses subiu para 108. Dezenove israelenses, um ucraniano e um italiano morreram no mesmo período, segundo um balanço da AFP com base nos dados divulgados por fontes oficiais israelenses e palestinas.