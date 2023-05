Os governos dos Estados Unidos e da Arábia Saudita confirmaram que o Exército e os paramilitares, que se enfrentam pelo controle do Sudão, terão um diálogo direto a partir deste sábado (06), na cidade saudita de Jidá.



Washington e Riade "pedem a ambas as partes que levem em conta os interesses da nação sudanesa e do seu povo, e que participem ativamente das conversas para obter um cessar-fogo e pôr fim ao conflito", segundo uma declaração conjunta, em que celebram o início do diálogo "de pré-negociação".