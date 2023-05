Felicity: a história da humanidade no centro do mundo

Depois de fugir de uma guerra, se formar em Princeton, criar uma empresa, lutar em outra guerra e executar 639 saltos de paraquedas, Jacques-André Istel decidiu que o passo seguinte em sua vida seria fundar um povoado no deserto do centro do mundo.



E gravar nele, apenas, a história da humanidade.



Istel, um franco-americano de 94 anos com um incrível repertório de anedotas e façanhas, fundou Felicity em 1986 no deserto da Califórnia em um terreno baldio que comprou décadas atrás.



O que começou com duas pequenas casas se tornou um lugar descrito por turistas como "extravagante", "cafona" e "fascinante".



Felicity abriga peças como um relógio solar cuja agulha é uma escultura do braço-direito de Deus pintado por Miguel Ángel na Capela Sistina, e um antigo pedaço da escada da torre Eiffel.



Porém, o coração do povoado é um ambicioso museu ao ar livre. Uma sucessão de 723 enormes painéis de granito vermelho, nas quais foram gravadas tábuas sobre história, geografia, política, ciência, moda e cultura.



"Isto não existe em outro lugar do planeta", disse à AFP Istel, que batizou o povoado em homenagem à sua esposa, Felicia.



- No centro do mundo -



Do céu, a disposição dos painéis se assemelha a uma mulher de vestido.



Na terra, estão distribuídos de forma temática.



Istel acrescentou o toque pessoal a essas folhas de granito revisadas metodicamente por Felicia.



O espaço funciona entre outubro e abril, os meses menos quentes nesse ardente deserto, a poucos quilômetros da fronteira com o México.



"Bem-vindos à Felicity!", recebe os turistas, Diane Baptiste. Em seguida, a guia conta que aqui está "o centro do mundo, com selo oficial".



"O centro do mundo pode ser em qualquer lugar", reconhece um sorridente Istel.



Mas não é qualquer lugar que ostenta a certificação oficial.



De acordo com sua fábula infantil, um dragão invisível encontrou o centro do mundo em Felicity. As coordenadas do lugar foram certificadas por autoridades locais em 1985.



O centro do mundo está protegido por uma pirâmide de granito de seis metros de altura.



À frente, abre-se o museu da história da humanidade, e uma pequena capela se levanta no extremo oposto.



Istel é prefeito honorário desde 1986, quando saiu com três votos das urnas de Felicity, que tinha apenas dois habitantes.



Não houve fraude: as autoridades constataram que o terceiro voto foi do dragão invisível, o mesmo que encontrou o centro do mundo.



- "Um encrenqueiro" -



Istel nasceu em 1929 em uma privilegiada família em Paris. As guerras atravessaram sua vida em várias ocasiões.



"Meu pai foi para a Inglaterra com [Charles] De Gaulle, meu irmão deixou o Exército francês para ir para o Canadá e se alistou na Força Aérea Real Canadense e eventualmente morreu, e minha mãe e o resto de nós viemos para os Estados Unidos".



De respostas curtas e um senso de humor afiado, esse economista, que sonhava em ser engenheiro, fez carreira no paraquedismo, que abraçou quando era uma atividade de risco, para ajudar a transformá-la em um esporte.



Graças à sua experiência e contribuições para a empresa Parachutes Inc. é considerado, por alguns, como "o pai do paraquedismo nos Estados Unidos".



Agora, considera-se "uma mosca da história".



Aos 94 anos, sobe sem pausa os 49 degraus até a capela no topo do povoado.



Nada meia hora por dia em sua piscina e desfruta de uma cerveja gelada enquanto fala de seu encontro com o fotógrafo Henri Cartier-Bresson, anedota seguida por algumas de seus tempos na guerra da Coreia.



Não brinda com água para evitar a má-sorte, nem perde o hábito de tomar café-da-manhã na cama. "Sou mal-criado desde criança", conta em seu estúdio, onde diplomas, livros, fotos e mobília de épca narram a história de uma vida singular.



"Era um encrenqueiro", disse sobre sua juventude. "Espero ainda ser!".



Felicia, sua esposa há cinquenta anos, pequena e sempre sorridente, não revela sua idade que deve se aproximar a do seu esposo. Afirma, porém, que o segredo da longevidade é "manter-se em movimento".



- "Tudo se esquece" -



Istel visualiza o museu como um espaço educativo. A menos que chegue um grande terremoto.



"A parte positiva é que os arqueólogos do futuro desenterrarão uma grande descoberta", brinca este homem que não acredita em legados: "Tudo se esquece".



Sua determinação, porém, deixou rastro nessa região de entardeceres alaranjados e céu infinito.



"Felicity é uma pequena comunidade", disse Shelley Evans, que durante quase uma década tem viajado da Geórgia para desenhar dezenas de painéis, a maioria à noite para evitar o sol dilacerante do deserto.



Ainda há, porém, placas em branco.



"É o que me mantém acordado nas noites!", sorri. "Não é verdade, eu durmo bem. Mas, sim, penso nos próximos painéis".



"Em Felicity, não fazemos as coisas pela metade. Fazemos devidamente ou não as fazemos".