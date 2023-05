Biden causa confusão ao anunciar entrevista inexistente

Foi a maior entrevista coletiva que nunca aconteceu. Em conversa com jornalistas nesta sexta-feira (05), durante um evento na Casa Branca com assessores econômicos, o presidente americano, Joe Biden, causou confusão quando anunciou que daria "uma grande entrevista coletiva" à tarde.



Nenhuma entrevista estava programada e, salvo em crises nacionais ou grandes eventos, entrevistas coletivas são sempre anunciadas com antecipação.



Após o encontro com os assessores, o presidente saiu para comprar tacos, a fim de comemorar o Cinco de Maio, celebração anual da comunidade latina nos Estados Unidos. A grande entrevista coletiva nunca aconteceu.



Segundo uma fonte familiarizada com o ocorrido, Biden se referia, ou queria se referir, a uma entrevista programada para ir ao ar no canal MSNBC News na noite desta sexta-feira.