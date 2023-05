Ex-candidato que alegou fraude em eleições no Paraguai é preso

O ex-candidato à presidência Paraguayo Cubas, que denunciou uma fraude após ter ficado em terceiro lugar nas eleições de domingo, foi detido nesta sexta-feira (5), de forma preventiva, sob acusações de perturbação da tranquilidade pública, informou a Polícia.



Cubas não resistiu à prisão, feita na cidade de San Lorenzo, arredores de Assunção. Ele foi detido na sede do Agrupamento Especializado da Polícia, informou o comissário Gilberto Fleitas, comandante da Polícia Nacional.



A prisão preventiva de Cubas, ex-legislador de direita e antissistema, foi realizada por ordem do Ministério Público. Entre terça-feira e hoje, as forças de ordem prenderam mais de uma centena de apoiadores do político, líder do movimento Cruzada Nacional, sob as mesmas acusações.



Cubas, um advogado de 61 anos, havia pedido a seus apoiadores, por meio das redes sociais, que não reconhecessem o resultado das eleições, vencidas pelo economista Santiago Peña, do governista Partido Colorado (conservador).



Peña obteve 42,7% dos votos, contra 27,4% de seu principal rival, Efraín Alegre, da coalizão de centro-esquerda Concertación Nacional. Cubas ficou com 22,9% dos votos.



As eleições, presidenciais, legislativas e de governadores, foram observadas por missões da Organização dos Estados Americanos e da União Europeia.