O presidente Joe Biden voltou a acusar os republicanos, nesta sexta-feira (5), de fazerem a economia americana de "refém", ao condicionarem o aumento do teto da dívida a um corte "draconiano" dos gastos públicos.



Biden afirmou que diria aos líderes do Congresso, em sua reunião de terça-feira, que devem fazer "o que todos os outros Congressos fizeram: aprovar (o aumento) do limite da dívida, evitar o default".