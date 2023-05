Chanceler russo diz que ataque ao Kremlin é impossível sem conhecimento dos EUA

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, afirmou nesta sexta-feira (5) que o suposto ataque com drones contra o Kremlin não poderia ter acontecido sem o conhecimento dos Estados Unidos e advertiu que seu país responderá com "ações concretas".



"Trata-se de um ato hostil. Está claro que os terroristas de Kiev não poderiam ter feito isto sem o conhecimento de seus chefes", afirmou Lavrov, durante uma visita à Índia, em referência ao governo dos Estados Unidos.



A Rússia afirmou na quarta-feira que interceptou dois drones ucranianos lançados na noite de terça-feira contra o Kremlin. O país denunciou uma tentativa de assassinato do presidente Vladimir Putin. A Ucrânia negou qualquer envolvimento e os Estados Unidos questionaram as acusações russas.



A Rússia responderá com "ações concretas", advertiu o ministro russo.



Na quinta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, acusou o governo dos Estados Unidos de ter patrocinado o suposto ataque.



Washington reagiu de maneira imediata e denunciou uma "mentira", além de negar qualquer envolvimento.



"Se você acredita que, porque Estados Unidos e a Ucrânia negaram as acusações, devemos deixar de pensar o que sabemos, não é assim", insistiu Lavrov nesta sexta-feira.



"A capacidade de nossos amigos ucranianos e ocidentais de mentir é bem conhecida", ironizou o chanceler russo.



O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, pediu na quinta-feira à Rússia que não utilize o "suposto ataque como desculpa para continuar intensificando a guerra".