A Rússia ordenou nesta sexta-feira (5) a saída de famílias com crianças e idosos das áreas que controla no sul da Ucrânia, alegando uma intensificação dos bombardeios procedentes do lado ucraniano da linha de frente.



"Nos últimos dias, o inimigo intensificou os bombardeios, o que provocará uma evacuação temporária de 18 localidades e cidades", anunciou nas redes sociais o comandante da administração designada pela Rússia para a região de Zaporizhzhia, Yevgeni Balitski.